الرياضة
أزمة منتخب الملاكمة في طريقها إلى الحل
الجامعة تمكنت من إقناع ملاكمين بالسفر إلى روسيا استعدادا للأولمبياد بدأت أزمة الجامعة الملكية المغربية للملاكمة في الانفراج، بعد التحاق الملاكمين محمد الصغير ومحمد حموت، بتجمع المنتخب الوطني بروسيا، في انتظار التحاق باقي الملاكمين، المحتجين على عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية. وعلمت “الصباح”، أن جامعة الملاكمة تمكنت من إقناع حموت والصغيرأكمل القراءة »
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