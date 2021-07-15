حوادث
فرار معتقلين يطيح بدركيين
إيداع تسعة أشخاص السجن سهلوا فرارهم وفكوا الأصفاد والسراح لاثنين استدعت واقعة فرار معتقلين من محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس الماضي، التحقيق مع أفراد دورية للدرك الملكي، كانت مكلفة بالحراسة، وأودع ثلاثة منهم الاثنين الماضي، رهن الاعتقال الإداري بالقيادة الجهوية بالرباط، ضمنهم قائد الدورية، بعدما وجهت تعليمات بالبحث الإداري مع المكلفينأكمل القراءة »
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