أســــــرة
نصائح للتعامل مع تجاهل الآخرين
يؤكد مدربو التنمية الذاتية أن التعامل مع رفض الآخرين لك يتطلب الوقوف مع النفس وليس تأنيب الضمير، الأمر الذي سيعزز شخصية الفرد ويزيد ثقته بنفسه لتجاوز العقبات والمشاكل مهما كانت حدتها. ويقول مدربو التنمية الذاتية إن صفات وانطباعات الشخص بصفة عامة تتأثر ببعض السلوكات المكتسبة من البيئة المحيطة به، مؤكدينأكمل القراءة »
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