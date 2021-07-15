الرياضة
بورجي ينقذ تادلة من النزول
قاد المدرب محمد بورجي فريقه شباب قصبة تادلة، إلى ضمان بقائه في القسم الوطني هواة، على بعد دورة واحدة من نهاية الدوري، بعدما كان الأقرب للنزول إلى قسم الهواة الأول رفقة شباب الريف الحسيمي. وحقق الفريق التادلي انتصاره الثاني تواليا على حساب النادي البلدي لورزازات بثلاثة أهداف لواحد أول أمسأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا