حوادث
حرائق غابات تسقط “مخازنية”
التحقيقات التي باشرتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي كشفت تورط الموقوفين في القضية أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة خميس أنجرة، نهاية الأسبوع الماضي، ثلاثة عناصر من القوات المساعدة، للاشتباه في تورطهم في نشوب حريق خطير بمنطقة «تاغرامت» (إقليم الفحص أنجرة)، أتى على مساحة شاسعة من الغطاء الغابوي،قدرت بحواليأكمل القراءة »
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