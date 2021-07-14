حوادث
ضبط طنين من البلاستيك
تمكنت عناصر دركية تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بأحد السوالم، مساء أول أمس (الاثنين)، من تفكيك معمل لصناعة البلاستيك بالبئر الجديد. وكشفت مصادر دركية لـ»الصباح»، أن عناصر الدرك الملكي توصلت بمعلومات دقيقة عن هوية شخص يقوم بمركز السوالم والأسواق التابعة له بتوزيع كمية مهمة من البلاستيك المحظور توزيعه . وأضافتأكمل القراءة »
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