حوادث
المحاكمة عن بعد تخاصم المحكمة والدفاع
تأجيل قضيتي قتل بالجديدة بعد تشبث محامي المتهمين بالجلسات الحضورية ورفض استئنافية الجديدة لها لعبة شد الحبل متواصلة دون أن تلوح في الأفق نهاية متوقعة لها، بين هيأة الحكم في الغرفة الجنائية الابتدائية لدى استئنافية الجديدة وهيأة دفاع متهمين متابعين من قبل النيابة العامة في جريمتي قتل، واحدة بالضرب المفضيأكمل القراءة »
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