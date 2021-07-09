أســــــرة
كسور ضلوع الرضع… الألم الصامت
صعوبة في التنفس والعلاج يدوم عدة أسابيع تعتبر كسور القفص الصدري عند الرضع من المشاكل الصحية المؤلمة جدا، لأن الضلوع تتحرك لتسهيل التنفس، الأمر الذي يعانون بسببه مجموعة من الصعوبات تزيد منها عدم قدرتهم عن التعبير عما يشعرون به. وتفرض كسور القفص الصدري عند الرضع اتباع بعض العلاجات الضرورية للسيطرةأكمل القراءة »
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