حوادث
“السورسي” لجزارين بفاس
حكمت ابتدائية فاس، الثلاثاء الماضي، على جزارين ومساعد لهما، توبعوا في ملف جنحي بعد إيقافهم متحوزين بلحوم مشكوك في جودتها، من قبل المصالح الأمنية. وحكمت على اثنين منهم ب3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و1000 درهم غرامة نافذة لكل واحد منهم. وآخذت المحكمة الموقوفين بتهم الذبيحة السرية ونقل اللحوم في ظروفأكمل القراءة »
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