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حوادث

تطبيق مدونة الأسرة بالخارج

منذ 26 ثانية
اكتساب عدد من المغاربة المقيمين بالخارج للجنسية الإسبانية يقلص من إمكانية تطبيق المدونة عليهم بقلم: إدريس جدي* تنص مدونة الأسرة على أن مقتضياتها تسري على جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى. فهل فعلا يتم تطبيق مدونة الأسرة على المغاربة المقيمين بإسبانيا؟ ما هي العراقيل التي تحد من تطبيق مدونةأكمل القراءة »


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منذ 26 ثانية
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