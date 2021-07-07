نشرة خاصة…موجة حر ابتداء من بعد غد الجمعة إلى الاثنين المقبل

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تشهد عدد من عمالات وأقاليم المملكة موجة حر (شركي) ابتداء من بعد غد الجمعة وإلى غاية يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من مستوى يقظة برتقالي، أن موجة الحر ستهم، بعد غد الجمعة، عمالات وأقاليم بني ملال والحاجب وفاس والفقيه بنصالح والقنيطرة وخنيفرة وخريبكة ومكناس ومولاي يعقوب ووزان وصفرو وسطات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وتاونات وطاطا وتازة وزاكورة، حيث ستتراوح درجات الحرارة العليا بين 40 و45 درجة.

وأضافت المديرية أن هذه الظاهرة الجوية ستهم، من السبت إلى الاثنين المقبلين أيضا، عمالات وأقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة وتاونات ووزان وفاس ومكناس ومولاي يعقوب والحاجب وصفرو والخميسات وخنيفرة وخريبكة وبن سليمان وبرشيد وسطات وقلعة السراغنة والرحامنة واليوسفية وسيدي بنور ومراكش والفقيه بنصالح وبني ملال وتارودانت وكلميم واسا-الزك وسمارة وطاط وزاكورة، حيث ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 44 و48 درجة.

وأضاف المصدر ذاته أن موجة الحرارة ستهم، أيضا، عمالات وأقاليم أكادير-إذوتنان والعرائش وشيشاوة والدريوش وشفشاون والجديدة والصويرة (الداخل) والنواصر وجرسيف والناظور ووجدة-أنجاد وجرادة وآسفي (الداخل) وسيدي إفني وتازة وتاوريرت، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و44 درجة.

كما ستهم عمالات واقاليم الحسيمة والدار البيضاء والمحمدية والرباط-سلا وبركان وتمارة-الصخيرات وطنجة-أصيلة، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و37 درجة.

وأضافت المديرية أن موجة الحر هذه ستستمر في المناطق الوسطى والجنوبية خلال الأسبوع المقبل، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالسهول الشمالية والشرق.

كما ينتظر، حسب النشرة الإنذارية، أن تهم زخات رعدية محليا قوية (من 15 إلى 25 ملم)، يوم الأربعاء من الثالثة بعد الزوال إلى غاية الثامنة مساء، عمالات وأقاليم بولمان وميدلت وإفران.