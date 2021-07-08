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الصباح الفني

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منذ 3 دقائق
ثعبان يباغت نمساويا في مرحاضه تحول صباح نمساوي إلى كابوس، عندما تسلل ثعبان ضخم من نوع الأصلة عبر أنابيب الصرف الصحي في منزله وفاجأه بعضة وهو جالس على المرحاض. والتفت الرجل البالغ من العمر 65 عاما ويسكن في مدينة غراتس في ذهول ليجد ثعبانا طوله 1.6 متر حيث كان يجلس،أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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