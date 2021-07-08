الصباح الفني
لقطات
ثعبان يباغت نمساويا في مرحاضه تحول صباح نمساوي إلى كابوس، عندما تسلل ثعبان ضخم من نوع الأصلة عبر أنابيب الصرف الصحي في منزله وفاجأه بعضة وهو جالس على المرحاض. والتفت الرجل البالغ من العمر 65 عاما ويسكن في مدينة غراتس في ذهول ليجد ثعبانا طوله 1.6 متر حيث كان يجلس،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا