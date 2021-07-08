حوادث
الإشكالات المرتبطة بمهام قضاة تطبيق العقوبات
يجب تقليص اختصاصات النيابة العامة ودورها في مسطرة التنفيذ (3/3) لكي يلعب جهاز قاضي تطبيق العقوبات دوره جيدا، يجب الالتفات إلى البنية التحتية لأقسام التنفيذ وإقرار جهاز خاص يتضمن أطرا كفؤة وتوزيع مصلحة التنفيذ إلى مجموعة من الأقسام، وتكليف كل قسم منها باختصاص معين وجعل غرفة التنفيذ تتوفر على مصالحأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا