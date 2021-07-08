ملف الصباح
المطلقات بأبناء… وتكتمل “الباهية”
معاناة مضاعفة مع الأسرة والمجتمع والزوج البخيل ومساطر قانونية تحرم المنفصلة من الولاية الكاملة يزداد الأمر سوءا في حالة الطلاق بأبناء، إذ تتحول المرأة المطلقة، في هذه الحالة، إلى “ماكينة” من العمل تشتغل في جميع الاتجاهات، لمواجهة ثلاث جبهات: أولا، أسرتها التي لن تغفر لها أنها عادت إلى البيت ومعهاأكمل القراءة »
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