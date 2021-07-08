الرياضة
رسالة رياضية: فاندربروك
انتظر جمهور الجيش سنوات عجافا، ليتنفس الصعداء، ويعيش صحوة تأخرت لأزيد من 11 سنة، بسبب تعاقب المسيرين والمدربين الفاشلين. تساءل الجميع قبل ثمانية أشهر عن الأسباب الحقيقية، التي جعلت مستوى الجيش يتراجع بشكل غريب ومقزز؟ وهل يعود ذلك إلى غياب مخطط وإستراتيجية مدروسين، أم لعجز مدربيه عن إيجاد حل يعيدأكمل القراءة »
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