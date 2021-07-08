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محاكم تفتيش في الجماعات
الداخلية تستعد لبدء إجراءات عزل لائحة سوداء ضمنتها المفتشية العامة 26 رئيسا بدأت الداخلية إجراءات عزل رؤساء جماعات ورد ذكرهم في لائحة سوداء رغم الأصوات الحزبية المنددة بتوقيت متابعات تستهدف المنتخبين في مرحلة ما قبل الاستحقاقات الانتخابية، والمحذرة من شبهة التمييز والاستهداف الانتخابي لطرف على حساب أطراف أخرى. وعلمت “الصباح”أكمل القراءة »
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