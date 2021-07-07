حوادث
خلاف حول شابة ينتهي بقتل
أمر الوكيل العام باستئنافية الجديدة، ليلة السبت الماضي، بوضع ثلاثة متهمين من بينهم شابة، تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية مقتل شاب يبلغ من العمر 23 سنة، بعد تلقيه طعنات قاتلة من قبل الجاني في عقده الثاني بحي درب غلف وسط الجديدة. وعلمت “الصباح” أن سبب إزهاق المتهم روح الضحيةأكمل القراءة »
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