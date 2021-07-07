أســــــرة
أغذية للتخلص من التوتر
مختصون ينصحون بها لمواجهة الضغوطات يعاني بعض الأشخاص التوتر والضغط نتيجة ضغوطات الحياة اليومية، الأمر الذي يكون معه الشخص في حاجة إلى اتباع نظام غذائي خاص يساعد على التخلص منها. ويقول المختصون في التغذية إنه لمواجهة التوتر لابد من إدراج مجموعة من الأطعمة ضمن النظام الغذائي اليومي ومنها المشروبات الدافئة،أكمل القراءة »
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