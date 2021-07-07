الرياضة
تاونات يغادر الهواة
عاشت جماهير اتحاد تاونات لكرة القدم، صدمة النزول إلى القسم الشرفي، بعد انهزام فريقها أمام الاتحاد الرياضي لزايو، بأربعة أهداف لواحد، متجمدا رصيده في 33 نقطة، مانحا فرصة البقاء لمنافسه النادي الرياضي القصري، الذي انهزم بدوره أمام جمعية قدس تازة. وعاشت جماهير اتحاد تاونات صدمة كبيرة، بعد مغادرة فريقها رسميا بطولةأكمل القراءة »
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