افتتاحية
“شيطنة” ممثلي الشعب
سيكون المغرب بخير لو التزمت كل سلطة بحدود الاختصاصات الموكولة إليها. وسنكون أفضل لو أنجز كل مسؤول مهامه على أكمل وجه، وقدم الحصيلة، وانسحب إلى حال سبيله. تتقدم الدول وتتطور حين ينتفي الخلط، وتنمحي المناطق الرمادية ويسود الوضوح أمام الشعب، وحين يُعطى معنى إجرائي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. لهذا السببأكمل القراءة »
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