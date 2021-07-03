ملف الصباح
الكفاءة هي المعيار
3 أسئلة إلي * عمر الحياني > الكل يتحدث عن عزوف الشباب عن السياسة وأزمة الثقة في الأحزاب. كيف تنظر إلى تجربة الحزب الاشتراكي الموحد بشأن التشبيب داخل الأجهزة القيادية؟ > اعتمد الحزب منذ سنين على قاعدة الكوطا بالنسبة إلى الشباب في كل هياكله التنظيمية، ابتداء من مجالس الفروع، حتىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا