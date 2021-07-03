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ملف الصباح

الكفاءة هي المعيار

منذ ساعتين
3 أسئلة إلي * عمر الحياني > الكل يتحدث عن عزوف الشباب عن السياسة وأزمة الثقة في الأحزاب. كيف تنظر إلى تجربة الحزب الاشتراكي الموحد بشأن التشبيب داخل الأجهزة القيادية؟ > اعتمد الحزب منذ سنين على قاعدة الكوطا بالنسبة إلى الشباب في كل هياكله التنظيمية، ابتداء من مجالس الفروع، حتىأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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