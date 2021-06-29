نحو تشكيل مجلس محلي للشباب بمدينة تارودانت

شكل موضوع تشكيل مجلس محلي للشباب بتارودانت محور لقاء انعقد، مؤخرا بمقر المجلس الجماعي للمدينة، بهدف تقوية قدرات الشباب، وتعزيز مشاركتهم في بناء وتتبع وتقييم السياسات العمومية المحلية، وإدماجهم في الهيئات الاستشارية المحلية.

وذكر بلاغ للمجلس الجماعي لتارودانت أن هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة نخبة من شباب المدينة وفاعلين محليين، شكل مناسبة لمناقشة عريضة تقدمت بها جمعية “أمودو أوراش بلا حدود” تتعلق بتشكيل مجلس محلي للشباب بتارودانت.

وأضاف المصدر أنه يتوخى أيضا من تأسيس هذه الهيئة الشبابية توسيع وتعميم مشاركة الشباب كما وكيفا في التنمية المحلية، وجعل المجلس المحلي للشباب آلية فعالة لضمان مشاركة الشباب إلى جانب هيئات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم برامج الجماعة، فضلا عن الرفع من نسبة التواصل.

وسعيا وراء الحرص على الإسراع بتنزيل هذه المبادرة، قام وفد من شباب جمعية “أمودو أوراش بلا حدود” بتقديم دليل حول “الإطار المرجعي لخلق مجلس محلي للشباب”.

وسجلت الجمعية بهذه المناسبة الدعم والتفاعل الإيجابي للمجلس الجماعي لتارودانت مع “مشروع شباب مواطن مشارك” المنجز في إطار “برنامج مشاركة مواطنة”، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين مارس 2020 ومارس 2021.

يشار إلى أن جمعية “أمودو أوراش بلاحدود” تعتبر واحدة من أهم وأنشط منظمات المجتمع المدني بإقليم تارودانت خاصة، وجهة سوس ماسة على وجه العموم. حيث تعتبر واحدة من الجمعيات الرائدة في العمل التطوعي، والتحفيز على السلوك المدني النبيل، والتشجيع على التشبع بقيم المواطنة.

وسبق للجمعية أن نظمت، بتنسيق مع منظمات مدنية من خارج المغرب، عددا كبيرا من الأوراش التطوعية شملت على الخصوص مجال حماية البيئة، والعناية بالمساحات الخضراء وتوسيع فضاءاتها، وتنظيم حملات واسعة للنظافة وتطهير الأماكن العامة من النفايات، فضلا عن تنظيم العديد من الملتقيات والأوراش التكوينية التي تؤطر الشباب وتحفزه على المشاركة الإيجابية في تدبير الشأن المحلي.