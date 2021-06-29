أســــــرة
3 خطوات مهمة
قالت الدكتورة عصماء بومديان، طبيبة معالجة نفسية، إنه بعد الولادة لابد من اتباع ثلاث خطوات مهمة، أولاها التواصل الإيجابي المستمر مع الآخرين، وقبول المساعدة من أفراد العائلة والمقربين وعدم التردد في طلب المساعدة. وثاني الخطوات الحرص على أن تكون الأم محاطة بقلوب داعمة، وأياد تحمل عنها الرضيع عند حاجتها للمساعدة،أكمل القراءة »
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