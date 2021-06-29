الرياضة
رسالة رياضية: الرجاء
بلغ الرجاء نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية، لكنه حقق مكاسب أخرى، فماهي؟ أولا، في عدد من المباريات، ظهر الرجاء بدون قائد للدفاع، بعد رحيل بدر بانون، وارتكبت عدة أخطاء، وفقد الفريق القدرة على بناء عملياته في العمق، لكن الذي تبين في مباراة بيراميدز أن الرجاء صار قويا من الناحية الدفاعية، رغمأكمل القراءة »
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