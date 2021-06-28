حوادث
ثلاثيني يجهز على والدته بطنجة
أنهى شاب في عقده الثالث، زوال أول أمس (السبت)، حياة والدته وأصاب أخته وزوجة أخيه بجروح خطيرة داخل منزل الأسرة الكائن بحي “بصادينا” وسط طنجة، إثر نزاع عائلي مزمن أثار غضبه ودفعه إلى مهاجمة أفراد عائلته والاعتداء عليهم بواسطة قنينة زجاج. وحسب مصادر طبية بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بالمدينة، فإنأكمل القراءة »
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