الرياضة
الأشبال يصطدمون بالجزائر في كأس العرب
يصطدم المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بنظيره الجزائري، غدا (الثلاثاء)، بملعب القاهرة الدولي، انطلاقا من الرابعة، لحساب ربع نهائي لكاس العرب، المقامة حاليا في مصر. وأنهى الأشبال المجموعة الثانية متصدرين بتسع نقاط، حصلوا عليها من ثلاثة انتصارات متتالية، فيما بلغ المنتخب الجزائري ربع النهائي، بعد حلوله في المركز الثانيأكمل القراءة »
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