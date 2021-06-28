fbpx
الرياضة

الأشبال يصطدمون بالجزائر في كأس العرب

منذ 10 دقائق
يصطدم المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بنظيره الجزائري، غدا (الثلاثاء)، بملعب القاهرة الدولي، انطلاقا من الرابعة، لحساب ربع نهائي لكاس العرب، المقامة حاليا في مصر. وأنهى الأشبال المجموعة الثانية متصدرين بتسع نقاط، حصلوا عليها من ثلاثة انتصارات متتالية، فيما بلغ المنتخب الجزائري ربع النهائي، بعد حلوله في المركز الثانيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى