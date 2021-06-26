حوادث
الحبس لمسؤول بـ”بيجيدي” أهان ممرضا
أدانت ابتدائية أزرو، مسؤولا بالعدالة والتنمية بتمحضيت، أهان ممرضا، بشهرين حبسا نافذا و500 درهم غرامة، بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بوظائفهم بواسطة التهديدات بقصد المساس بشرفهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم والعنف في حقهم وعدم ارتداء الكمامة”. وأخذته أيضا لأجل خرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية،أكمل القراءة »
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