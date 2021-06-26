الرياضة
رسالة رياضية: دروس بطولة كورونا
تقترب البطولة الوطنية لكرة القدم من إنهاء موسم استثنائي، بكل المقاييس، ليس فقط بسبب انتشار فيروس «كورونا»، بل بسبب سوء تدبير هذا الوضع، فما هي الدروس الممكن استخلاصها مما مضى؟ أولا، كتبنا هنا، أن جميع دوريات العالم، انتهت بشكل عاد ومثالي، رغم أنها تنشط في بلدان عانت الويلات بسبب الوباء،أكمل القراءة »
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