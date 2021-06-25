حقيقة اعتقال ستة حراس سيارات بمراكش

انتشر اليوم على منصات التواصل الاجتماعي خبر زائف حول الحكم على ستة حراس للسيارات بالحبس النافذ ثلاثة أشهر من قبل المحكمة الابتدائية، بسبب محاولتهم ابتزاز مسؤول قضائي يزاول بإحدى محاكم المدينة الحمراء، أثناء محاولته الوقوف بمحيط جامع الفنا.

وتأكد أن الخبر عار من الصحة، إذ لم تسجل وقائع مماثلة بمدينة سبعة رجال، ما يعني أن الواقعة التي أقحم فيها مسؤول قضائي، منسوجة من الخيال.

وأكدت مصادر إعلامية أن واقعة حدثت في سنة 2018، أي قبل ثلاث سنوات، تتشابه من حيث المضامين المنتشرة في مواقع إلكترونية ومواقع الدردشة، مرجحة أن يكون معدوا النشرة الزائفة قد أعادوا نشر الخبر الذي مضت عليه أربع سنوات، ونسجوا على منوالها خبرا، للإيهام بأن الواقعة حديثة.