الرياضة
عميمي وتونغارا وفكري خارج أسوار الجيش
بات اللاعبون عبد الإله عميمي ومحمد فكري والمالي بوبكار تونغارا، خارج أسوار الجيش الملكي في الموسم المقبل، بتوصية من البلجيكي سفين فاندربروك. وكشفت مصادر مطلعة أن الجيش الملكي قرر عدم تمديد عقودهم، التي ستنتهي بنهاية البطولة، بسبب اختيارات المدرب، إضافة إلى رغبة مسؤولي الفريق في ضخ دماء جديدة في التركيبةأكمل القراءة »
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