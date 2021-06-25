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صناديق سرية في الانتخابات المهنية

منذ 25 ثانية
كشفت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها التابعة للاتحاد المغربي للشغل وقوع تدخل سافر لرئيس في انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في غرفة صناعة تقليدية، وصل حد إحداث مكاتب تصويت “سرية” غير واردة في السجلات الرسمية، ما جعلها تتقدم بطعن في العملية الانتخابية. وكشفت النقابة المذكورة فيأكمل القراءة »


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منذ 25 ثانية
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