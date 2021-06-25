مجتمع
أسر فاجعة طنجة تستغيث
كشفت رسالة لأقارب ضحايا فاجعة المعمل السري بطنجة، التي وجهوها إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن تنصله من تنفيذ الوعود التي سبق له التعبير عنها، ونهجه طريق الصمت بدل التعاطي الإيجابي مع هذه الفاجعة، التي أودت، في فبراير الماضي، بحياة 28 شخصا غرقا داخل مصنع للنسيج غير مرخص، بعدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا