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مجتمع

أسر فاجعة طنجة تستغيث

منذ دقيقة واحدة
كشفت رسالة لأقارب ضحايا فاجعة المعمل السري بطنجة، التي وجهوها إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن تنصله من تنفيذ الوعود التي سبق له التعبير عنها، ونهجه طريق الصمت بدل التعاطي الإيجابي مع هذه الفاجعة، التي أودت، في فبراير الماضي، بحياة 28 شخصا غرقا داخل مصنع للنسيج غير مرخص، بعدأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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