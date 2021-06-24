الرياضة
الركراكي مطلوب بالعربي
تلقى الإطار الوطني وليد الركراكي عرضا رسميا من العربي القطري. وأكدت صحيفة “ستاد الدوحة” أن المفاوضات بين الطرفين قطعت أشواطا بعيدة، في أفق استمرار وليد بدوري المشاهير. وحسب الصحيفة ذاتها، فإن إعلان الارتباط سيتم في الأيام القليلة المقبلة، ليشرف الركراكي على فترة إعداد العربي لاستحقاقات الموسم المقبل. وتلقى الركراكي العديدأكمل القراءة »
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