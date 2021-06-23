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خلاف يكشف صراع العائلات على “الأولى”
جمع في “صورتك بين عينيا” ماجدولين وبنشمسي للنبش في الماضي شرع المخرج سعيد خلاف، في تصوير مشاهد مسلسل جديد لصالح القناة “الأولى”، يحمل عنوان “صورتك بين عينيا”. وكشف خلاف بعض تفاصيل أحدث أعماله الفنية، والذي ينتظر أن يكون جاهزا خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا في حديثه مع “الصباح”، أن محمد عبدأكمل القراءة »
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