الأولى
اختطاف وابتزاز في ودادية
تحولت وقفة احتجاجية غير مرخصة إلى مداهمة بالقوة لمكتب شركة بناء والهجوم على ابنة صاحبها، بعدما وقعت ضحية خطة نفذها بلطجية بذريعة أنهم من المنخرطين، قبل أن يتضح أنهم مأجورون في عملية ابتزاز. وعلمت “الصباح” أن أسرة صاحب المقاولة تلقت استدعاء من مكتب الودادية الواقعة بتراب جماعة سيدي رحال، قصدأكمل القراءة »
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