أســــــرة
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< لا ينبغي تشخيص حالة الطفل المصاب بنقص الانتباه واضطراب فرط الحركة، إلا إذا بدأت الأعراض الأساسية، لاضطرابات نقص الانتباه مع فرط النشاط، في وقت مبكر من العمر ( قبل سن 12 )، وتسببت في إثارة مشاكل كبيرة في المنزل والمدرسة بشكل مستمر. < لا يوجد اختبار محدد لاضطراب نقص الانتباهأكمل القراءة »
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