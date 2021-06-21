الأولى
أوضاع مأساوية بمخيمات تندوف
انقطاع الماء والكهرباء وغياب أبسط شروط الصحة يعدان بصيف قاتل بقلم: الفاضل الرقيبي بعيدا عن أعين الإعلام الدولي، قريبا من مناجم الحديد والذهب، تمارس الأجهزة الأمنية الجزائرية شتى أنواع الترهيب والتجويع، وسط مخيمات الصحراويين، التي يراقب الأمن الجزائري انفتاحها الجزئي على العالم الخارجي، ليقتنص كل من لا يسبح بحمد الجنرالات،أكمل القراءة »
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