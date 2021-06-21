الرياضة
رادس يجر “كاف” إلى فضيحة أخرى
بات ملعب «رادس» بالعاصمة تونس، مهددا بالإغلاق لمدة سنة، بعد أحداث الشغب التي اندلعت في مدرجاته قبل بداية مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري، أول أمس (السبت)، لحساب ذهاب نصف نهاية عصبة أبطال إفريقيا. واقتحمت جماهير للترجي ملعب «رادس»، قبل بداية المباراة، وأشعلت الشهب الاصطناعية وهاجمت رجال الأمن، مستغلة قرار السلطاتأكمل القراءة »
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