حوادث
السجن لهاتك عرض قاصر
أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، سائق سيارة أجرة، وحكمت عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف وبدون افتضاض. وأوقفت الضابطة القضائية المتهم، بعدما تقدمت زوجته بشكاية معززة بصور له رفقة القاصر، مدعيةأكمل القراءة »
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