وطنية
لجنة برلمانية تفضح مقالع “سرية”
تورط رجال سلطة مع مافيا رمال تشتغل خارج القانون كشف التقرير شبه النهائي الذي أنجزته اللجنة البرلمانية التي كلفت بإنجاز مهمة استطلاع حول المقالع، عن سماح السلطات لأشخاص نافذين بالاشتغال خارج القانون. وقال مصدر مقرب من اللجنة نفسها، لـ “الصباح”، إن التحقيقات فضحت تورط بعض رجال السلطة بإقليم القنيطرة، بغضأكمل القراءة »
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