حوادث
أوراق مالية مزورة بالناظور
قادت حادثة سير شهدتها أخيرا منطقة “الدويرية” بإقليم الناظور، عناصر الدرك الملكي بزايو، إلى العثور على أوراق مالية مزورة قدرت بمليوني سنتيم داخل سيارة كان يقودها شخص في عقده الخامس، يتحدر من زايو، أصيب في الحادثة. وفي التفاصيل، وبعد إشعارها بحادثة السير، انتقلت عناصر الدرك الملكي على وجه السرعة إلىأكمل القراءة »
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