مجتمع
500 مليون لدعم التلاميذ المتعثرين بمكناس
عبأ قسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمكناس، أخيرا، غلافا ماليا يقدر ب500 مليون سنتيم، من أجل مشروع تربوي يروم دعم التلاميذ المتعثرين, وذلك على مدى ثلاث سنوات 2021-2023، ، بمعدل 225 مليون سنتيم لكل موسم دراسي. وتم التوقيع على المشروع، أخيرا، بمقر عمالة مكناس الإسماعيلية تحت إشراف العامل عبد الغنيأكمل القراءة »
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