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مجتمع

500 مليون لدعم التلاميذ المتعثرين بمكناس

منذ 3 دقائق
عبأ قسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمكناس، أخيرا، غلافا ماليا يقدر ب500 مليون سنتيم، من أجل مشروع تربوي يروم دعم التلاميذ المتعثرين, وذلك على مدى ثلاث سنوات 2021-2023،  ، بمعدل 225 مليون سنتيم لكل موسم دراسي. وتم التوقيع على المشروع، أخيرا، بمقر عمالة مكناس الإسماعيلية تحت إشراف العامل عبد الغنيأكمل القراءة »


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