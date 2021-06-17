أســــــرة
الخوف من الفشل… تراكمات نفسية
يعاني بعض الأشخاص مشكل الخوف من الفشل كلما تعلق الأمر بخوض تجربة جديدة في مجالات مختلفة، الأمر الذي ينصح معه المختصون في مجال التنمية الذاتية بعدم الاستسلام له ومواجهة التراكمات النفسية الناتجة عنه. ومن أجل التصدي للخوف يقول مدربو التنمية الذاتية ينبغي أولا طرح مجموعة من الأسئلة على الذات ومحاولةأكمل القراءة »
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