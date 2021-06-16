الرياضة
شاكلا: رفضت الخليج لأجل المنتخب
مدافع خيتافي قال إنه يتمنى المشاركة في كأسي إفريقيا والمونديال قال الدولي المغربي سفيان شاكلا، مدافع خيتافي الإسباني، إنه رفض عروضا مغرية من الخليج، لأنه يريد أن يحافظ على مكانته بالمنتخب، والمشاركة في أمم إفريقيا والمونديال.وكشف شاكلا، في حوار مع “الصباح” أنه يتطلع لكسب رسميته داخل الأسود، والمساهمة في تأهيلأكمل القراءة »
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