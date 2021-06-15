الرياضة
رسالة رياضية: الشابي ورحيمي والمنتخب
تصريح لسعد الشابي، مدرب الرجاء، بخصوص حالة سفيان رحيمي، يعطي إشارات، حول كيفية تدبير كرة القدم الوطنية، أكثر مما هي محاولة من المدرب لتبرير الهزيمة أمام نهضة بركان. فقد قال المدرب إن الطرف الآخر، أي المنتخب الوطني، لم يلتزم باتفاق يقضي بعدم إشراك سفيان رحيمي في مباراة بوركينافاسو، حتى يتسنىأكمل القراءة »
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