وطنية
“الكتاب” يعزز حصته في “الميركاتو”
يواصل حزب التقدم والاشتراكية، نهج سياسة الانفتاح، باحتضان عدد من الوافدين من هيآت سياسية أخرى، اختارت الالتحاق بحزب «الكتاب»، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وكشفت مصادر حزبية، أن نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، استقبل الأسبوع الماضي بالمقر المركزي بالرباط، عددا من الفعاليات السياسية بجهة بني ملال خنيفرة، قررت الانسحاب منأكمل القراءة »
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