برلمانية إيطالية : قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب “مغلوط وغير مناسب”

أكدت عضوة مجلس الشيوخ الإيطالي أورانيا باباثو أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب “مغلوط وغير مناسب” وستكون له “عواقب سلبية” على ما يعتبر إلى غاية الآن تعاونا مثاليا بين المغرب والاتحاد الأوروبي “.

وأبرزت البرلمانية عن حزب “فورتسا إيطاليا” ، في بيان لها، أن المغرب كان على الدوام شريكا “مسؤولا وذا مصداقية” بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مضيفة أن المغرب “بلد محوري وهو عامل أمن واستقرار في المنطقة”، كما تعكس ذلك مبادراته في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر ومحاربة الإرهاب.

وقالت باباثو إن علاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي “مميزة ومتفردة و لا يمكن بأي حال من الأحوال الإضرار بها “.

ويأتي بيان البرلمانية الإيطالية على إثر مصادقة بعض أعضاء البرلمان الأوروبي على قرار مثير للجدل بشأن المغرب.

ويرى العديد من السياسيين الأوروبيين بأنها مبادرة ذات نتائج عكسية ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على حيوية وقوة العلاقات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.