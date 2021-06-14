حوادث
اعتقال مزود سلا بالمخدرات
مبحوث عنه بمذكرات تفوق 30 والظنين اغتنى من عائدات الاتجار بالممنوعات أحالت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بطانة تابريكت بسلا، الخميس الماضي، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، بارون مخدرات يلقب ب “ولد جمال” في عقده الثالث، رفقة شريكه، بتهمة تكوين شبكة مختصة في حيازة الشيرا و”القرقوبي”أكمل القراءة »
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