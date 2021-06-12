مجتمع
طلبة أوكرانيا ينادون برفع “الحجر الفندقي”
بعد أشهر من الغربة والابتعاد عن الوطن والأسر، وبعدما جاء الفرج نتيجة القرار الحكومي القاضي بالتخفيف من إجراءات الحجر الصحي لمنع تفشي وباء كورونا المستجد وفتح الأجواء المغربية في وجه الرحلات، استبشر الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراساتهم العليا بالخارج، خيرا على أمل معانقة الأهل والأحباب، بعد طول غياب، نتيجة إغلاقأكمل القراءة »
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