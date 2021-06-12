الرياضة
طالب ربه: إصابتي خفيفة
قال أيوب طالب ربه، مهاجم سريع وادي زم، إن إصابته في الفخذ، والتي تعرض لها خلال المعسكر الذي انتهى أمس (الجمعة) ببوزنيقة، خفيفة، ولن تحرمه من العودة السريعة إلى الميادين. وأضاف طالب ربه، في تصريح لـ «الصباح»، أنه شعر بألم قبل المباراة الودية التي جمعت السريع بالمنتخب المحلي، وانتهت لمصلحةأكمل القراءة »
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